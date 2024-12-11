В Красноярском крае задержан лесоруб, спиливший деревья более чем на 2,5 млн рублей

Фигурант признался в содеянном и пообещал возместить причинённый лесному фонду ущерб.

В Красноярском крае полицией задержан лесоруб, спиливший деревья более чем на 2,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, 45-летний житель поселка Стрелка решил незаконно спилить и продать деревья. Злоумышленник за два дня заготовил 82 дерева пород пихта, ель, сосна, лиственница и береза. Он был задержан сотрудниками полиции при попытке вывезти срубленное для продажи.

Фигурант признался в содеянном и пообещал возместить причинённый лесному фонду ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Воронежской области задержали десять аферистов, инсценировавших автоаварии ради выплат.

Видео: УМВД по Красноярскому краю