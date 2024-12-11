Отмечается, что одна машина могла участвовать в нескольких мнимых ДТП.

В Воронежской области задержали десять аферистов, инсценировавших автоаварии ради выплат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, 31-летний организатор и девять его соучастников в период с начала 2023 года по декабрь 2024-го инсценировали ряд ДТП с использованием дорогостоящих иномарок и грузовых автомобилей отечественного производства. Отмечается, что одна машина могла участвовать в нескольких мнимых ДТП. Затем злоумышленники направляли материалы в страховые компании и в дальнейшем получали компенсации.

Установлено восемь фактов хищений на общую сумму около 2,5 млн рублей. Следователем полиции в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На период расследования всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Видео: УМВД по Воронежской области