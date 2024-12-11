Автобус пересек двойную сплошную линию для обгона впереди двигавшейся машины.

В Томске привлекли к ответственности водителя автобуса, нарушившего ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 31 декабря 2024 года. На участке дороги между Коммунальным мостом и Лагерным садом автобус пересек двойную сплошную линию для обгона впереди двигавшейся машины. В результате водитель чуть не врезался во встречный автомобиль, однако ему удалось избежать ДТП.

В ходе мониторинга сети Интернет и в результате проведенных мероприятий полицейские установили личность нарушителя. Им оказался 56-летний житель Шегарского района. В отношении задержанного составили административный протокол.

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Видео: УМВД по Томской области