Во избежание дальнейшего обмана со стороны злоумышленников переводы со счетов пенсионерки были временно приостановлены.

В Костроме предотвратили мошенничество в отношении жительницы областного центра. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным ведомства, в полицию обратилась сотрудница кредитного учреждения, которая обнаружила странным поведение пожилой клиентки банка. Выяснилось, что пенсионерке неизвестные, представившиеся работниками энергосбытовой компании, которые попросили у нее данные от личного кабинета в Госуслугах, чтобы якобы заменить коммунальные счетчики.

Позже ей по видеосвязи позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и заявил, что по счетам пенсионерки зафиксирован подозрительный перевод денег в недружественную страну. Он предложил ей закрыть все вклады и счета во избежание новых сомнительных транзакций. Во избежание дальнейшего обмана со стороны злоумышленников переводы со счетов пенсионерки были временно приостановлены.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА