Оружие стреляет на расстояние до 2 км.

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России. Образец успешно провел испытания в новой модификации. Теперь снайперская винтовка Т-5000 - ORSIS-375CT поражает цель на расстоянии до двух километров. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на гендиректора компании-разработчика оружия "Промтехнология" Владимира Злобина

Серийное производство намечено на 2020 год. Уже сейчас Россия имеет заказы от представителей нескольких стран. Снайперский комплект "Точность" создан на базе винтовки ORSIS Т-5000. По словам авторов проекта, оружие - принципиально новое. Оно соответствует современным требованиям.

Ранее Piter.tv писал о том, что винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

