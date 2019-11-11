В концерне "Калашников" рассказали подробности о новом вооружении для Минобороны.

Винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года. Снайперское оружие Чукавина заменит легендарную СВД в серийном производстве. Об этом рассказал "РИА Новостям" главный конструктор компании "Калашников" Сергей Уржумцев.

Специалист добавил, что с 2017 года поставлены ОКР по тактико-техническим заданиям силовых структур. За два года разработчики планируют закончить весь объем работ по заказу. После этого оружие можно будет запускать в серию и поставлять заказчикам. Однако основным заказчиком винтовки Чукавина выступает Минобороны России.

Спикер напомнил, что ранее в ведомстве использовали винтовку Драгунова. Оружие значительно не модернизировалось с 1963 года. По мнению Сергея Уржумцева это означает то, что созданное оружие удовлетворяло все потребности военных на протяжении нескольких десятков лет.

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Фото: Piter.tv

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