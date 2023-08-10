Константин Прошинский считает, что у Киева нет шансов на победу.

В настоящее время у киевского режима сейчас нет шансов выйти на государственные границы, которые были у страны до 24 февраля. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Yuriy Romanenko сделал местный снайпер Вооруженных сил Украины Константин Прошинский. Специалист пояснил, что сражается не за территории, а за людей. По его мнению, сейчас задачей армии является удержание того, что уже есть под контролем Киева, а по возможности - продвинуться вперед.

Я не вижу ни одного шанса выйти не то что на границы 1991 года, но <…> на границы 24 февраля. Но о каких-то границах 1991 года — я не знаю, о чем речь идет. Нет, трындеть можно, популизм всегда был приятен, особенно у нас. Константин Прошинский, снайпер ВСУ

В Киеве заявили, что в реестр украинских олигархов не попал ни один человек.

Фото и видео: YouTube / Yuriy Romanenko