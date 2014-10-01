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Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии
Сегодня, 12:47
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lesjasap

Россия объявила персонами нон грата трех сотрудников посольства Словакии

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Решение МИД РФ донесено до посла Любомира Регака.

Россия объявила персонами нон-грата трех сотрудников посольства Словакии. Об этом в распространенном заявлении указали представители внешнеполитического ведомства Москвы. Иностранные сотрудники посольства должны покинуть РФ до 5 мая включительно. Информация доведена до сведения посла Любомира Регака.

В качестве ответной меры три сотрудника посольства Словакии в Москве объявляются персонами нон-грата. Им предписано до истечения дня 5 мая 2021 года покинуть территорию РФ. Послу вручена соответствующая нота.

заявление МИД РФ

Российские дипломаты уточнили, что решение властей Словакии о ложной солидарности с Прагой по ситуации со взрывами во Вребитце наносит ущерб отношениям с Москвой. Проводимую дипломатическую политику Братиславы Россия считает провокационной.

Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов.

Фото: Pixabay.com

Теги: высылка дипломатов, любомир регак, персоны нон-грата, посол, словакия
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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