Премьер Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов

Эдуард Хегер выразил Праге солидарность по ситуации со взрывами во Врбетице.

Премьер-министр Чехии поблагодарил Словакию за высылку российских дипломатов. Такое заявление чиновник сделал в социальной сети Twitter, опубликовав соответствующий пост. Андрей Бабиш объяснил, что коллега из Словакии Эдуард Хегер сообщил ему высылке из республики трех российских дипломатов в качестве солидарности с Прагой.

О том, что Словакия в знак солидарности вышлет трех российских дипломатов, мне сообщил по телефону Эдуард Хегер. Большое спасибо! Мы очень ценим этот весомый жест и позицию Словакии. Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии

Напомним, что в конце прошлой недели Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице, который произошел в 2014 году. В результате из страны были высланы 18 представителей посольства РФ. В качестве ответной меры Москва отправила домой 20 сотрудников чешской миссии.

Премьер Чехии отказался считать взрыв на складе нападением России.

Фото: Facebook/Andrej Babiš