Дмитрий Полянский зачитал заявление Владимира Ермакова.

Россия обвинила США в циничной милитаризации космоса. Об этом в рамках выступления в Первом комитете на Генеральной ассамблее ООН рассказал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что Запад все чаще рассматривает космическое пространство как арену боевых действий. Он добавил, что страны прикрываются международным соглашениями.

Крайне деструктивную роль играет деятельность, нацеленная на доминирование, военное превосходство вплоть до тотального господства в космосе. Для предотвращения гонки вооружений необходимо заключить соответствующее юридически обязывающее соглашение с участием всех космически значимых государств заявление российского МИД

Полянский напомнил, что переговоры по юридически обязывающему соглашению по предотвращению гонки вооружений в космосе блокируются Вашингтоном. При этом позиция США считается якобы соответствующей международному праву, включая Договор 1967 года, направленный на использование космоса в мирных целях.

МИД России призвал США прекратить "соперничество великих держав".

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