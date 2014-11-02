Джон Файнер напомнил о возможностях КНР, КНДР и РФ в стратегическом оружии.

В американской администрации при президенте Джо Байдене считают, что Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием и ракетным потенциалом, способным напрямую достичь Вашингтона. Соответствующее заявление сделал заместитель советника лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер. Иностранный чиновник выступил перед аудиторией в рамках мероприятия, организованного аналитическим центром Фонд Корнеги* (* - организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России).

Список стран, которые обладают одновременно ядерным оружием и ракетными возможностями, чтобы напрямую достичь территории США, очень мал, и они являются противниками США: Россия, Северная Корея и Китай. Джон Файнер, эксперт

Захарова раскритиковала США за переговоры с историческими партнерами России.

Фото и видео: YouTube / Carnegie Endowment* (* - организация, выполняющая функции иностранного агента и признанная нежелательной в России).