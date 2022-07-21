Россия не создает никому угрозы, заявил Путин

Президент страны оценил угрозу для США, исходящую от вашингтонской администрации и политиков.

Москва никому угрозы не создает, а американская сторона самостоятельно пытается найти угрозы извне, хотя в США граждане сами говорят, что угрозы идут из Белого дома, местных правящих политических элит. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В Сочи политики провели рабочую встречу, после которой ответили на вопросы СМИ.

Несколько лет назад бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих США исходит с территории, где находится Капитолий... Сами об этом говорят. А ищут угрозу на стороне. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с КНДР.

Фото: Kremlin.ru

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