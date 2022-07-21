Глава РФ оценил связи Москвы и Пхеньяна.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Москва будет развивать отношения с КНДР, но при этом страна не планирует нарушать никаких ограничений в отношении республики. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с белорусским коллегой Александром Лукашенко. В Сочи политики провели рабочую встречу, после которой ответили на вопросы СМИ. Лидер РФ уточнил, что Северная корея является географическим соседом для РФ, поэтому контакты между странами необходимы.

Корея наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения. Да, есть определенные особенности, связанные с Корейским полуостровом. Мы обсуждаем это, обсуждаем открыто. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что РФ будет развивать отношения с КНДР.

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