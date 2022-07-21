Путин призвал Украину "не плясать под чужую дудку"

Глава РФ прокомментировал слова Энтони Блинкена о танго между Москвой и Киевом.

Российский президент Владимир Путин рекомендовал киевскому режиму "не плясать под чужую дудку". Такой совет глава государства дал соседней стране, отвечая на вопросы журналистов во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. СМИ хотели узнать у политика его отношение к высказыванию американского государственного секретаря Энтони Блинкена. Ранее руководитель Госдепа США сказал в контексте переговоров Киева и Москвы о том, что "для танго нужны двое".

Танго - это, конечно, хорошо. Но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так все время будут под чужую музыку и под чужую дудку плясать. А плясать, кстати, так или иначе всем придется "барыню", ну или в лучшем случае - "казачка". Владимир Путин, президент РФ

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Фото: Telegram / Пул Первого

Видео: Telegram / Зарубин