Глава РФ заслушает нескольких докладчиков.

Глава российского государства Владимир Путин в четверг, 14 сентября, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета по безопасности. Президент предложил участникам мероприятия поднять вопросы, связанные с взаимоотношениями Москвы со своими странами-соседями и международными союзниками. Дополнительно эксперты обсудят национальные интересы страны в контактах с Дальним Зарубежьем. Далее лидер РЫ передал слово для доклада главе Службы внешней разведки Сергею Нарышкину.

В повестке дня сегодня у нас несколько вопросов – они касаются развития отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками. А также поговорим об обеспечении интересов России в отношениях со странами дальнего зарубежья. Владимир Путин, президент РФ

Путин: Россия и КНДР действуют во имя мира.

Фото и видео: Kremlin.ru