Россия начала переброску тяжелых танков Т-90 в Сирию

В СМИ появилась информация о том, что корабль "Саратов" подошел к берегам Сирии.

Россия начала переброску тяжёлых танков Т-90 в Сирию. Об этом сообщили журналисты арабского телеканала Al-Masdar News. Они рассказали, что в государственным берегам подошел российский военный корабль, на борту которого находилось современное вооружение и техника.

Согласно информации от Турции, в Сирию прибыл десантный корабль "Саратов". Он прошел через пролив Босфор ради того, чтобы передать армии Башара Асада двадцать танков Т-90. Они необходимы местным военным для того, чтобы усилить свои позиции в регионе, а также для начала наступательной операции на провинциях Идлиб и Алеппо.

В Al-Masdar News добавили, что танки Т-90 поставлены РФ в Сирию, так как эта техника считается неуязвимой к вооружению, имеющемуся у боевиков и сил Турции. Ранее в интернете появился ролик, на котором противотанковая ракета попадает в танк Т-90. При этом техника не получила серьезных повреждений.

Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии.

Видео: социальные сети