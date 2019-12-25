Анкара будет вести военные операции в Идлибе.

Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Они рассказали со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара о том, что Анкара намерена возобновить военные операции на территории Идлиба. Такое решение автоматически разрывает заключенные с РФ договоренности.

Турецкий чиновник отметил во время одного из мероприятий, что вооруженные силы страны будут бороться против "террористических организаций", которые представляют угрозу для безопасности Анкары. В связи с этим военные продолжат военную деятельность в мухафазе Идлиб. Хулуси Акар уверен, что Турция действует в зоне деэскалации согласно международным требованиям и законам.

Напомним, что ранее соглашения были достигнуты после разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана менее четырех месяцев назад.

Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе.