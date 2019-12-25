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Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии
Сегодня, 9:05
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lesjasap

Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии

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Анкара будет вести военные операции в Идлибе.

Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про". Они рассказали со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара о том, что Анкара намерена возобновить военные операции на территории Идлиба. Такое решение автоматически разрывает заключенные с РФ договоренности. 

Турецкий чиновник отметил во время одного из мероприятий, что вооруженные силы страны будут бороться против "террористических организаций", которые представляют угрозу для безопасности Анкары. В связи с этим военные продолжат военную деятельность в мухафазе Идлиб.  Хулуси Акар уверен, что Турция действует в зоне деэскалации согласно международным требованиям и законам.

Напомним, что ранее соглашения были достигнуты после разговора Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана менее четырех месяцев назад.

Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе.

Теги: идлиб, турция, хулуси акара
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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