Армия Сирии окружила четыре турецких пункта в Идлибе

Военные не будут отступать.

Армия Сирии окружила четыре турецких наблюдательных пункта в Идлибе. Все они располагаются на подконтрольной Дамаску территории. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на министра обороны Турции Хулуси Акара.

Мы много раз говорили, что не будем отводить оттуда свой персонал, солдат. Они продолжат свою миссию прокомментировал чиновник

Анкара не планирует освобождать ни одну из 12 занимаемых точек в провинции. Военным дан приказ жестко реагировать при нападении сирийцев.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия и Сирия предупредили о риске гуманитарной катастрофы в Идлибе.

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