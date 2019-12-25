Россия начала отказываться от доллара

Доля доллара в экспортных расчетах РФ впервые опустилась ниже 50%.

На фоне введения новых санкции США в России замечена тенденция постепенного отказа от доллара. Об этом информирует издание Bloomberg.

По данным СМИ, в конце прошлого года доля национальной американской валюты в экспортных расчетах России впервые упала ниже 50 процентов. Однако в этот же период в 2019 году этот показатель превышал 61 процент.

Также издание объяснило эту ситуацию тем, что Россия стала активнее наращивать торговые связи с Китаем. По данным Bloomberg, на конец прошлого года более 80 процентов операций проводились с использованием евро.

СМИ также считает, что РФ пытается изолировать собственную экономику от вмешательства США на фоне введения антироссийских санкций.

Напомним, 15 апреля власти Соединенных Штатов ввели новые санкции против России. Согласно принятым ограничениям, компаниям США запретят напрямую покупать российские облигации у Центробанка, Фонда национального благосостояния или Минфина.

Ранее Минэкономразвития понизило прогноз роста российского ВВП в 2021 году.

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