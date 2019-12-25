Минэкономразвития понизило прогноз роста российского ВВП в 2021 году

Минэкономразвития обновило свои прогнозы по ВВП на 2021 и 2022 года. Новые условия поручили использовать для бюджетного процесса.

Министерства экономического развития обновило свой макропрогноз по ВВП. Согласно документу, в 2021 году реальный ВВП увеличится на 2,9%, в 2022 году – на 3,2%. В прошлом кризисном году этот показатель упал на 3%. Информацию публикует РБК со ссылкой на источник в Минэкономразвития.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил федеральным и региональным органам власти использовать в предстоящем бюджетном процессе на 2022 год использовать данные из последнего прогноза, сообщает источник издания.

В основном в прогноз внесли косметические поправки. Однако серьезно поменяли данные по инфляции и курсу руля. Индекс потребительских цен по итогам 2021 года предсказали на 4,3%. Это за пределами цели Банка России (4%). Рост показателя связан с ускорением продовольственных цен, который ожидают в министерстве.

Средний курс доллара к рублю на 2021 год сейчас составляет 73,3 рубля. Это выше, чем в предыдущем прогнозе. Тогда предсказали 72,4 рубля за доллар. В новом прогнозе отразили ослабление рубля на фоне санкций. Но в министерстве уверены, что рубль укрепится за оставшийся период 2021 года.

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