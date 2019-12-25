Рубль укрепился на фоне послания Путина

Курс рубля укрепился на фоне заявлений президента РФ по вопросам международных отношений.

Во время послания президента Федеральному собранию вверх пошел курс рубля. Так курс доллара на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии. Сейчас доллар стоит 76,46 рубля. Евро также пошло на снижение и потеряло 0,65%. Курс европейской валюты на 13.20 составлял 91,82 рубля.

В районе 17.00 евро стоил уже 92,18 рубля, а доллар 76,74 рубля. То есть рубль ещё немного укрепился.

Заявление Владимира Путина о международных отношениях, сделанные во время послания Федеральному собранию, помогли рублю вырасти.

Президент РФ заявил, что страна строит связи с большинством стран на основе взаимного уважения. Он отметил, что Россия не планирует разрывать отношения даже с явными оппонентами.

Ранее мы сообщали, что реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей

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