Рубль укрепился на фоне послания Путина

Во время послания президента Федеральному собранию вверх пошел курс рубля. Так курс доллара на Московской бирже снизился на 0,48% к уровню закрытия предыдущей сессии. Сейчас доллар стоит 76,46 рубля. Евро также пошло на снижение и потеряло 0,65%. Курс европейской валюты на 13.20 составлял 91,82 рубля.
В районе 17.00 евро стоил уже 92,18 рубля, а доллар 76,74 рубля. То есть рубль ещё немного укрепился.
Заявление Владимира Путина о международных отношениях, сделанные во время послания Федеральному собранию, помогли рублю вырасти.
Президент РФ заявил, что страна строит связи с большинством стран на основе взаимного уважения. Он отметил, что Россия не планирует разрывать отношения даже с явными оппонентами.
Ранее мы сообщали, что реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей
Фото: pixabay
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