Реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей

Минфин подсчитал, что на реализацию социальных инициатив, озвученных президентом во время послания Федеральному собранию, обойдется бюджету в 400 миллиардов рублей за два года.

Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, сколько денег из бюджета пойдет на реализацию озвученных Путиным социальных инициатив. За два года на эти инициативы уйдет 400 миллиардов рублей. В 2021 году правительство пустит на различные выплаты 270 миллиардов рублей, в следующем – 130 миллиардов рублей.

Министр уточнил, что больше всего средств пойдет на помощь школьникам – 170 миллиардов рублей.

Как передает "Интерфакс", Силуанов уточнил, что реализация мер поддержки не приведет к возникновению инфляционных рисков. Вся работа будет проводиться в рамках средств, которые уже есть в бюджете, без привлечения дополнительных средств.

Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплаты беременным женщинам, семьям с детьми. Например, дополнительные выплаты на детей из неполных семей от 8 до 16 лет. Президент высказался за выплату в середине августа всем семьям со школьниками – по 10 тысяч на ребенка.

Фото: сайт президента РФ