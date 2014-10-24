Реализация послания президента обойдется бюджету в 400 млрд рублей

Министр финансов Антон Силуанов рассказал журналистам, сколько денег из бюджета пойдет на реализацию озвученных Путиным социальных инициатив. За два года на эти инициативы уйдет 400 миллиардов рублей. В 2021 году правительство пустит на различные выплаты 270 миллиардов рублей, в следующем – 130 миллиардов рублей.
Министр уточнил, что больше всего средств пойдет на помощь школьникам – 170 миллиардов рублей.
Как передает "Интерфакс", Силуанов уточнил, что реализация мер поддержки не приведет к возникновению инфляционных рисков. Вся работа будет проводиться в рамках средств, которые уже есть в бюджете, без привлечения дополнительных средств.
Во время обращения к Федеральному собранию Владимир Путин предложил выплаты беременным женщинам, семьям с детьми. Например, дополнительные выплаты на детей из неполных семей от 8 до 16 лет. Президент высказался за выплату в середине августа всем семьям со школьниками – по 10 тысяч на ребенка.
Фото: сайт президента РФ
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