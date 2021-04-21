Путин поблагодарил жителей России за напряженную работу во время пандемии COVID-19

Он отметил, что все работали на совесть.

Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поблагодарил жителей страны за огромный и напряженный труд во время пандемии COVID-19.

За кратким перечислением мер - огромный напряженный труд миллионов людей во всех регионах Российской Федерации. Хочу всех вас сердечно за это поблагодарить. Владимир Пути, президент России

Президент отметил, что все россияне работали "на совесть".

Ранее Путин заявил о необходимости вновь выйти на устойчивый рост численности населения.

Видео: Послание Владимира Путина Федеральному собранию