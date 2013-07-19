Турецкое СМИ: послание Путина было "манифестом нового мира"

Автор турецкой газеты Sabah также сравнил послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоялось накануне, назвали "манифестом нового мира". Журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар считает, что США уже не имеют достаточной мощи, чтобы дать ответ на военные ходы России. Поэтому Вашингтон попытался надавить на Москву с помощью кризиса на Украине. Однако Путин оказался "крепким орешком".

По мнению журналиста, российский президент стал кошмаром для президента США Джо Байдена.

Тутар сравнил вчерашнее послание с выступлением на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. По его мнению, степени ультимативности послание было таким же революционным как и заявление о конце однополярного мира.

Послание к парламенту было озвучено накануне, 21 апреля. Путин обратил внимание на недружественные акции со стороны некоторых стран по отношению к Москве. Он заявил, что за любыми представляющими опасность для страны действиями последует ответ.

Ранее мы сообщали, что Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов

Фото: сайт президента РФ