Глава РФ выступил на климатическом саммите.

Российский президент Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на виртуальном климатическом саммите, организованном Белым домом.

Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН Владимир Путин, президент РФ

Представитель Москвы предложил со стороны государства предоставлять преференции иностранным компаниям, которые намерены инвестировать в чистые технологии на территории РФ.

Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата.

Фото и видео: Kremlin.ru