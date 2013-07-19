  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:16
159
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов

0 0

Глава РФ выступил на климатическом саммите.

Российский президент Владимир Путин предложил наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов. Такое заявление лидер страны сделал в рамках выступления на виртуальном климатическом саммите, организованном Белым домом. 

Считаем, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН

Владимир Путин, президент РФ

Представитель Москвы предложил со стороны государства предоставлять преференции иностранным компаниям, которые намерены инвестировать в чистые технологии на территории РФ.

Си Цзиньпин заявил, что развитые страны должны усилить меры по борьбе с изменением климата.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, климат, климатический саммит, парниковый эффект
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии