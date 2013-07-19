Американский президент открыл климатический саммит.

Американский президент Джо Байден заявил, что США намерены к 2050 году прекратить вредные выбросы в атмосферу. Такое заявление политик сделал во время выступления на онлайн-саммите, посвященном вопросам климата. Глава Белого дома считает, что сейчас возрастает цена для мировой общественности за бездействие во время климатического кризиса. Он заявил, что решительные меры позволят обеспечить участникам в том числе и экономический рост.

Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет. Джо Байден, президент США

В США надеются, что борьба с климатическими проблемами создаст условия для развития более здоровой, справедливой и чистой экономики для планеты. Байден напомнил, что Вашингтон не сможет справиться с возникшими климатическими вызовами в одиночку.

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Фото: Telegram/Раньше всех.Ну почти

