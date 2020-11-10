Эксперт объяснил, к чему приведет глобальное потепление в России.

Физик объяснил потепление климата в России. Об этом журналистам телеканала "МИР 24" рассказал заместитель главы Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов. Эксперт уточнил, что изменения в погоде связаны с глобальным потеплением. За последние 20 лет усилился процесс таяния льдов в Арктике. Это сказалось, в частности, на море Лаптевых. В 2020 году водоем не замерз.

Эксперт рассказал, что за последние 30 лет в стране средняя температура увеличилась более чем на градус по Цельсию. Физик не видит особой угрозы для России, связанной с климатическими изменениями.

На фоне этой тенденции мы будем наблюдать новые рекорды...Климат станет как в Варшаве, Гамбурге. В Сочи станет как в Майами — тоже неплохо Владимир Семенов, российский эксперт

Среди негативного воздействия физик отметил тот момент, что "огромная часть" различной инфраструктуры держится на вечной мерзлоте. Также из-за потепления регионы могут столкнуться с наводнениями, грозами и пожарами.

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Видео: Youtube/Мир 24