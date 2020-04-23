Покупкой боевой техники интересуются в Африке, СНГ, Азии. и Ближнем Востоке.

Россия начала экспорт боевой платформы "Бумеранг". Об этом сообщили представители "РИА Новостей" со ссылкой на "Рособоронэкспорт", который входит в состав государственной корпорации "Ростех". Известно, что заказчиком техники выступили в Минобороны России.

Напомним, что разработкой "Бумеранга" занимались сотрудники "Военно-промышленной компании". Согласно сведениям от гендиректора компании Александра Михеева, платформа оснащена колесной формулой 8х8. "Бумеранг" необходим армии для защиты рубежей, борьбы с террористическими угрозами, а также отражении агрессии предполагаемого врага. Военные смогут использовать технику во время оказания помощи мирному населению при стихийных бедствиях. "Бумеранг" будет вмещать в себя боевой расчет в количестве 11 человек. Военные будут попадать на платформу при помощи верхних люков, кормовой двери и рампы.

Специалисты рассказали, что на данный момент интерес к покупке "Бумеранга" проявили страны Африки, Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии. Предварительно боевая платформа может принести России около миллиарда долларов.

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Видео: Youtube/ Yuri Pasholok