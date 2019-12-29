Разработчик рассказал об интересе к новому БТР "Бумеранг" за рубежом. В ближайшее время боевая платформа получит разрешительные документы на экспорт. В течение последних нескольких месяцев ведется оформление рекламного паспорта. Об этом сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" в интервью радио Sputnik.
К нам поступает немало обращений от инозаказчиков
прокомментировали в компании
Впервые технику представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы в ВОВ. БТР вышел вместе с танком "Армата" и БМП "Курганец". Известно, что "Бумеранг" сопоставим по мощности с колесной боевой машиной пехоты.
Ранее боевая платформа "Бумеранг" прошла испытания разработчиков.
Видео: YouTube/Минобороны России
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