Иностранные покупатели интересуются БТР.

Разработчик рассказал об интересе к новому БТР "Бумеранг" за рубежом. В ближайшее время боевая платформа получит разрешительные документы на экспорт. В течение последних нескольких месяцев ведется оформление рекламного паспорта. Об этом сообщил генеральный директор "Военно-промышленной компании" в интервью радио Sputnik.

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Впервые технику представили в 2015 году в рамках военного парада к 70-летию Победы в ВОВ. БТР вышел вместе с танком "Армата" и БМП "Курганец". Известно, что "Бумеранг" сопоставим по мощности с колесной боевой машиной пехоты.

Ранее боевая платформа "Бумеранг" прошла испытания разработчиков.

Видео: YouTube/Минобороны России