Боевая платформа "Бумеранг" прошла испытания разработчиков

Создатели заявили, что по мощности машина обошла самые смелые предположения.

Генеральный директор предприятия-разработчика Александр Красовицкий рассказал о результатах испытания боевой машины "Бумеранг". реализацией проекта занималась "Военно-промышленная компания".

Специалист заметил, что по итогам испытания техника превзошла ожидания специалистов. Особую мощь платформа "Бумеранг" показала по скоростным показателям, а также в преодолении препятствий. Эксперты рассказали, что машина превысила те характеристики, которые закладывались в техническом задании от Министерства обороны России.

"Бумеранг" можно также оборудовать 57-миллиметровым модулем "Кинжал", который станет дополнительным вооружением. Управление оборудованием можно взять дистанционно.

Добавим, что государственные испытания платформы начнутся уже в 2019 году.

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