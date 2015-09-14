Новый российский авианосец оценили в полтриллиона рублей

Всего Россия нуждается в трех авианосцах.

Строительство нового авианосца может обойтись России в полтриллиона рублей. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на заявление члена коллегии ВПК РФ Владимира Поспелова.

По его словам, главная проблема создания таких масштабных проектов в том, что рост стоимости может увеличиваться в течение строительства, но не более чем не 20 процентов. Поспелов отметил, новый российский авианосец, скорее всего, обойдется дешевле кораблей США похожего класса.

Есть разные оценки. Нам представлена такая: головной авианосец – около 500 миллиардов рублей. Владимир Поспелов, член коллегии ВПК РФ

Также он подчеркнул, что государство нуждается в трех новых авианосцах – головном и двух серийных.

Ранее СМИ писали, что Минобороны Великобритании было в ярости из-за отчаянного трюка российских боевых кораблей.

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