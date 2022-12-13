Минобороны показало кадры боевого применения FPV дронов-камикадзе "Бумеранг"

Преимуществом дрона перед обычными являются удобная для оператора ориентация в пространстве.

Минобороны показало видео боевого применения подразделениями ВДВ FPV дронов-камикадзе "Бумеранг" в рамках выполнения задач спецоперации на Украине.

На опубликованных кадрах оператор управляет дроном с помощью VR-очки, а его помощник запускает устройство и отслеживает по карта направления полета. В военном ведомстве отметили, что преимуществами FPV дрона перед обычными являются удобная для оператора ориентация в пространстве и возможность легко проходить маршрут на скорости до 170 км/ч

Ранее в Минобороны сообщили о тренировке сил ПВО в районе Петербурга.

Видео: Минобороны России