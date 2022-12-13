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В Минобороны сообщили о тренировке сил ПВО в районе Петербурга
Сегодня, 22:47
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В Минобороны сообщили о тренировке сил ПВО в районе Петербурга

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В практической части тренировки задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО ЗВО.

Во вторник, 28 февраля, Минобороны заявило, что на западе России прошла тренировка дежурных сил ПВО с отработкой взаимодействия с гражданскими органами. Так, были задействованы истребители. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. 

В практической части тренировки задействовали истребители из состава дежурных сил ПВО ЗВО, которые совершили вылеты для отработки вопросов перехвата и идентификации условной цели нарушителя.

Ранее сообщалось, что самолеты задержаны в Пулково и не прилетают в Петербург из-за неопознанного летательного объекта. Над городом кружили истребители. По информации "Baza", первоначально неопознанный объект заметили со стороны Финского залива. Позже воздушное пространство над Петербургом начали открывать в 12:00. 

Фото: Piter.tv
 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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