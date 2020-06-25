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Новейший российский "Бумеранг" загорелся после парада Победы

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За происшествием наблюдали десятки очевидцев.

Новейший российский "Бумеранг" загорелся после парада Победы на Красной площади. Об этом сообщил пользователь Twitter с ником TheDeadDistrict. Он опубликовал ролик, на котором заснято возгорание. 

На кадрах видно, что новый бронетранспортер К-17 пострадал во время возвращения после парада Победы. Машина внезапно задымилась, после чего экипажу пришлось остановить боевую технику. За произошедшим наблюдали десятки людей.

Военный эксперт Алексей Хлопотов считает, что машина загорелась и-за нештатного срабатывания  термодымовой аппаратуры. Еще одной вероятной причиной возгорания могла стать разгерметизация соединения трубопровода.

Беглов рассказал, как прошел парад Победы в Петербурге.

Видео: Twitter/ TheDeadDistrict

Теги: бумеранг, красная площадь, москва, парад победы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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