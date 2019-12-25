Беглов рассказал, как прошел парад Победы в Петербурге

Почетными гостями стали 168 ветеранов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов опубликовал "ВКонтакте" новый пост, в котором рассказал, как прошел парад Победы на Дворцовой площади. По словам главы города, почетными гостями стали 168 участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, малолетних узников фашистских лагерей смерти, детей войны и тружеников тыла.

Беглов заявил, что власти Петербурга со всей серьезностью отнеслись к обеспечению безопасности ветеранов. На трибунах их рассаживали с учетом необходимой дистанции. Заранее был продезинфицирован транспорт, на котором ехали почетные гости. Также обработали технику, участвующую в параде. Всех военнослужащих и обслуживающий персонал протестировали на коронавирус.

В заключении Беглов отметил, что это все были технические моменты, подчиненные одному главному. Градоначальник поблагодарил ветеранов за то, что "отстояли нас тогда", и за то, что "хранят историческую память".

Ранее мы писали, что в Петербурге прогремел салют в честь 75-летия Победы.

Фото: ВКонтакте / Александр Беглов