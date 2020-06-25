В Петербурге прогремел салют в честь 75-летия Победы

На набережной Невы собрались сотни людей, чтобы насладиться ярким зрелищем.

Вечером 24 июня в Петербурге прогремел артиллерийский салют в честь 75-летия Победы. С пляжа Петропавловской крепости дали 30 залпов, посвященных ключевым битвам и операциям Великой Отечественной войны. В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Залпы посвятили героической обороне Ленинграда, а также Сталинградской и Курской битвам, операции "Багратион", Берлинской операции и другим боевым действиям. На набережной Невы собрались сотни людей, чтобы насладиться ярким зрелищем и почтить память воинов, отдавших жизнь за защиту Отечества.

Салют прогремел в 23:00 по московскому времени. Утром на Дворцовой площади прошел парад, в котором приняли участие более 4,5 тысяч военных, курсантов, кадетов, воспитанников военных училищ и сотрудников силовых ведомств. Зрители могли увидеть 100 единиц исторической и современной бронетехники, 30 боевых самолетов и вертолетов.

Петербуржцев пускали на праздник только в масках и перчатках, гостей рассадили с соблюдением социальной дистанции. На входе каждому измерили температуру. Каждого военнослужащего также обеспечили СИЗами. Контакты друг с другом максимально сократили.

Ранее стало известно точное число ветеранов на параде Победы в Петербурге.

Фото, видео: Piter.TV