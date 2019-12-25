Стало известно точное число ветеранов на параде Победы в Петербурге

Итоги праздничного парада подвели в Смольном.

Принять участие в праздничном параде Победы, который состоялся накануне на Дворцовой площади, смогли 168 ветеранов из 18 районов Петербурга.

Как сообщила пресс-служба Смольного 24 июня, прошли дезинфекцию все транспортные средства, на которых ветераны и жители блокадного Ленинграда приехали на парад. Они были обеспечены средствами индивидуальной защиты и водой в жаркую погоду. Кроме того, за состоянием ветеранов следили медики, сообщили власти.

Парад Победы в Петербурге состоялся 24 июня. В параде приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих, 100 единиц бронетехники, 30 боевых самолётов и вертолётов. Каждый военнослужащий также был обеспечен СИЗ. Зрелище собрало сотни петербуржцев в центре города.

Фото: Piter.tv