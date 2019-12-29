Его презентуют общественности в августе 2020 года.

Новый бронетранспортер БТР-82АТ впервые покажут на форуме Армия-2020. Об этом "РИА Новостям" рассказал гендиректор разработчика "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.

Техника оснащена тепловизионным прицелом, а также дополнительными броневыми и решетчатыми экранами. Это позволит сократить время на поиски и идентификацию цели. Также уменьшается время на подготовку исходных данных и производство первой огневой очереди. Также БТР стал первой боевой машиной, которая имеет в штатной комплектации кондиционер.

Управляемость машины увеличена при помощи новой цифровой радиостанции и навигационной системы "Трона-А1". Она способна работать со спутниками, а также в автономном режиме.

Выставка состоится с 23 по 29 августа на территории парка "Патриот" в Кубинке.

Ранее разработчик рассказал об интересе к новому БТР "Бумеранг" за рубежом.

Видео: YouTube/Тамаз Мухашаврия