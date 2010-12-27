Россия может снять запрет на авиасообщение с Грузией в 2020 году

Пока что напряженная обстановка в столице мешает дипломатам вернуть авиасообщение.

Авиасообщение между Россией и Грузией могут восстановить в первой половине 2020 года. В республике заявили, что будут "только это приветствовать". Такое заявление сделал премьер-министр страны по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе.

По словам представителя правительства России, раньше возобновить маршрут не получится. Это связано с политическим кризисом, происходящем в Тбилиси. Пока что обстановка не дает дипломатам шанса к восстановлению авиасообщения. Однако у стране есть намерения двигаться в этом направлении.

Скорее всего, возобновление авиасообщения произойдет уже после Нового года заметил спикер

Политик добавил, что ситуация зависит от "здоровой атмосферы двусторонних отношений". В Грузии напомнили, что Кремль в одностороннем порядке отменил перелеты. Именно поэтому последнее слово по возвращению пассажирских рейсов скажут именно в Москве.

Ранее Piter.tv писал о том, что российская авиакомпания получила допуск на полеты в Грузию.

Фото: Pixabay.com

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