Российская авиакомпания получила допуск на полеты в Грузию

В Росавиации позже пояснили, что в условиях запрета авиакомпания не может осуществлять перелеты.

Российская авиакомпания S7 получила разрешение на полеты в Грузию. Компании разрешили осуществлять рейсы из Москвы в Кутаиси до 7 полетов в неделю. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Росавиации.

При этом аналогичный допуск был отозван у авиакомпании "Глобус". В Росавиации позже пояснили, что в условиях запрета авиакомпания не может осуществлять перелеты, передает агентство "Москва".

Напомним, авиасообщение с Грузией было приостановлено в России с 8 июля. Причиной конфликта стал инцидент во время Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Поводом для протестов в Тбилиси стал факт того, что российскому депутату Сергею Гаврилову позволили сидеть в кресле председателя парламента Грузии во время заседания Генеральной ассамблеи.

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