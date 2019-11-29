Россия и Украина обсудили транзит газа на 2020 год

Представители "Газпрома" и "Нафтогаза" рассказали о результатах проведенной встречи.

Россия и Украина договорились интенсифицировать работу по газу в двустороннем формате. Делегаты обсудили урегулирование взаимных претензий. В обсуждениях приняли участие министр энергетики Александр Новак, глава "Газпрома" Алексей Миллер. Со стороны коллег присутствовали Министр энергетики Алексей Оржель, главы "Нафтогаза" и "ОГСУ".

Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере говорится в официальном сообщении

Оно касается прямой покупки российского газа для потребителей Украины. Затронуты вопросы транзита в Европу с 2020 года и исполнения контрактов. Делегаты обменялись предложениями. В результате достигнуты договоренности по интенсификации совместной работы в двустороннем формате. Позже в Киеве добавили, что от трехсторонних обсуждения страны также не отказались.

Известно, что Москва предложила Киеву мировое соглашение по судебным спорам. В качестве запасного варианта она готова предложить транзитный договор на 2020 год.

Ранее Piter.tv писал "Нафтогаз": РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до 13 декабря.