Действующее соглашение между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря.

"Нафтогаз" считает, что "Газпром" закрутит газовый вентиль 1 января 2020 года. В письме, которое прислала российская компания, говорится, что 1 января в 10:00 мск у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, Россия фактически перекроет вентиль. Об этом пишет Deutsche Welle.

Действующее соглашение между Россией и Украиной на транзит газа истекает 31 декабря. С ноября стороны с участием Еврокомиссии ведут трехсторонние переговоры, которые пока не дали никаких результатов. "Газпром" предлагает "Нафтогазу" продлить действующий контракт или заключить новый на один год при условии обнуления всех судебных требований. В свою очередь украинская компания считает выдвинутые условия неприемлемыми и требует выплаты долга в размере 3 млрд долларов.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до 13 декабря.