"Газпром" направил "Нафтогазу" предложение по транзиту газа

Новый договор готовы заключить на год.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении транзитного контракта. Российская компания готова на год заключить новый договор с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе. Об этом пишут РИА Новости.

Среди обязательных условий, отказ обеих сторон от взаимных претензий и прекращение всех судебных тяжб. Также "Газпром" просит отменить решение Антимонопольного комитета Украины о наложении штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Еще одним требованием является отзыв ходатайства "Нафтогаза " об инициировании расследования против "Газпрома". Сейчас российская сторона ждет решения от Киева по поводу прямых закупок с 2020 года.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. Москва и Киев с участием Еврокомиссии проводят трехсторонние переговоры о продолжении поставок, однако они пока безрезультативны.

Ранее мы писали, что "Нафтогазу" не понравилась предложенная Россией скидка на газ для Украины.