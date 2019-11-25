"Нафтогаз" выдвинул требования по продлению договора на транзит российского газа

Украинская компания требует от "Газпрома" заплатить долг, равный примерно 3 млрд долларов.

"Нафтогаз" направил "Газпрому" требования по продлению договора на транзит российского газа. Об этом написал на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

В письме указано, что стороны должны продолжать переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии. "Нафтогаз" готов заключить еще один договор с "Газпромом" на год, но условия должны "соответствовать европейским правилам".

Кроме того, "Газпром" должен выплатить украинской компании долг в размере примерно 3 млрд долларов. "Нафтогаз" готов взять вместо денег газ.

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации, но пока безрезультатно.

Ранее мы публиковали предложения "Газпрома" к "Нафтогазу".

Видео: YouTube / CareerOneStop