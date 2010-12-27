"Нафтогаз": РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до 13 декабря

Если этого не произойдет, страны должны подписать промежуточное постановление.

В "Нафтогазе" заявили, что РФ и Украина должны заключить газовое соглашение до середины декабря. Об этом рассказал Юрий Витренко во время выступления в Берлине. Слова иностранца приводит агентство Bloomberg.

Это уже своего рода чрезвычайная процедура...13 декабря - это крайняя дата для заключения долгосрочного контракта по резервированию считает спикер

По правилам ЕС, резервировать долгосрочные мощности необходимо заранее. Бизнесмен отметил, что регулятор и оператор уже отодвигают крайние сроки как можно дальше. Витренко добавил, что по украинскому законодательству, они не могут отодвигать сроки дальше. Хотя стороны все еще выдвигают условия для начала переговоров. Сейчас дипломатам необходим политический импульс, который активизирует реальный процесс. Если окончательное решение не будет заключено, то государства должны принять промежуточное постановление. Однако о вариантах предприниматель не рассказал.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд Швеции отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом".

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