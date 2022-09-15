Россия и Китай проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

Стороны реализуют программу по военному сотрудничеству.

Боевые корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана. Соответствующеей информацией с журналистами поделились представители прес-сслужбы министерства по обороне. Известно, что мероприятия проводятся в рамках реализации совместной программы по сотрудничеству.

Корабли военно-морского флота России и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что ВМФ России представлен отрядом кораблей Тихоокеанского флота в составе фрегата "Маршал Шапошников", корветов "Герой РФ Алдар Цыденжапов", "Совершенный" и "Громкий". Также в патрулировании принимает участие средний морской танкер "Печенег". От китайских партнеров заявлена работа эсминца "Нянь Чан", сторожевого корабля "Ян Чен" и одно судно комплексного снабжения "Дун Пинху".

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Фото и видео: Минобороны России