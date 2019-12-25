Россия и Франция тайно выслали дипломатов

французские издания сообщили, что процесс публично не раскрывался.

Россия и Франция в конце прошлого года тайно выслали дипломатов из своих столиц. Об этом сообщили журналисты издания Les Echos. В СМИ уточнили, что каждая сторона решила убрать по одному представителю ведомства государства-оппонента.

Источники местных журналистов утверждают, что в случае с Россией высылка коснулась главы экономического отдела посольства Москвы в Париже. В СМИ уточнили, что дипломата застали в момент совершения акта шпиона. После высылки своего представителя Россия решилась на ответный шаг, выслав представителя экономического отдела Парижа в Москве. Пресса отмечает, что процесс проводился в условиях строгой секретности, а публично об этом стороны не говорили.

В Les Echos уточнили, что Франция и Россия "пытаются сохранить хотя бы внешне хорошие отношения, несмотря на новое нарастание напряжения".

Экс-президента Франции Саркози приговорили к трём годам по обвинению в коррупции.

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