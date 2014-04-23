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Вчера, 16:22
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Экс-президента Франции Саркози приговорили к трём годам по обвинению в коррупции

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Среди улик были записи телефонных разговоров президента.

Экс-президента Франции Николя Саркози приговорили к трём годам лишения свободы по обвинению в коррупции и торговле влиянием.

Два года назначено условно. Год Саркози должен провести в тюрьме.

Суд признал доказанными обвинения в том, что Саркози пытался получить от сотрудника кассационного суда информацию о расследовании нелегального финансирования своей избирательной кампании во время президентских выборов.

Среди улик были записи телефонных разговоров президента.

Прокуратура запрашивала для Саркози четыре года лишения свободы - двум реальным и двум условным.

Ранее Саркози предъявлены обвинения в создании "преступного сообщества" по делу о Ливии.

Видео: Youtube/News Now

Теги: саркози, суд, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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