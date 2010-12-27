Российского миллиардера лишили европейского гражданства. По данным местного издания Politis, бизнесмен Олег Дерипаска больше не является гражданином Кипра. Статуса также лишены двое детей предпринимателя.
В СМИ отмечают, что национальные паспорта семья получила в обмен на инвестиции в экономику страны. Сведения об этом начали распространяться еще в 2018 году. В начале ноября 2019 года правительство Кипра отозвало гражданство у 26 иностранцев. Их назвали участниками программы "золотых паспортов". В их число вошли и девять россиян. Однако ранее имена не раскрывались.
Напомним, что Дерипаска владеет холдингом, который занимается энергетикой. Он также имеет контрольный пакет акций металлургического предприятия. По соглашению с США бизнесмен снизил свою долю в обоих активах ниже контрольного. После этого мужчина вышел из состава руководства.
Ранее Piter.tv писал о том, что суд удовлетворил иск Дерипаски к СМИ из США и Великобритании.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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