Журналисты Кипра раскрыли имя бизнесмена, который лишился местного паспорта.

Российского миллиардера лишили европейского гражданства. По данным местного издания Politis, бизнесмен Олег Дерипаска больше не является гражданином Кипра. Статуса также лишены двое детей предпринимателя.

В СМИ отмечают, что национальные паспорта семья получила в обмен на инвестиции в экономику страны. Сведения об этом начали распространяться еще в 2018 году. В начале ноября 2019 года правительство Кипра отозвало гражданство у 26 иностранцев. Их назвали участниками программы "золотых паспортов". В их число вошли и девять россиян. Однако ранее имена не раскрывались.

Напомним, что Дерипаска владеет холдингом, который занимается энергетикой. Он также имеет контрольный пакет акций металлургического предприятия. По соглашению с США бизнесмен снизил свою долю в обоих активах ниже контрольного. После этого мужчина вышел из состава руководства.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд удовлетворил иск Дерипаски к СМИ из США и Великобритании.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

