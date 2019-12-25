Российское супероружие испытают в полевых условиях

Могут быть испытаны гиперзвуковые ракеты "Кинжал", "Авангард" и корабельные "Циркон".

Министерство обороны России планирует испытать в полевых условиях отечественное супероружие, которое основано на новых физических принципах. Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным СМИ, речь идет о лазерах, сверхскоростных ракетах и робототехнике. О данных видах было рассказано общественности несколько лет назад. В настоящее время большинство образцов прошли ряд испытаний или находятся в статусе завершенных проектов, которые скоро поступят на вооружение армии РФ.

Ожидается, что до конца 2021 года Минобороны проведет несколько учений с использованием данного вооружения. Однако пока неизвестно, что конкретно планируют испытать. Военный эксперт Дмитрий Корнев заявил СМИ, что, возможно, это будет лазерный комплекс "Пересвет", который предназначен для поражения систем оптического наблюдения самолетов и БПЛА, а также спутников противника.

Кроме того, в полевых условиях на предстоящих мероприятиях военного ведомства РФ могут быть испытаны гиперзвуковые ракеты "Кинжал", "Авангард" и корабельные "Циркон".

Ранее мы сообщали, что на Украине испугались новых образцов российского оружия.

Фото: Минобороны РФ